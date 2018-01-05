ФАС: Роста цен на бензин и дизельное топливо в России не прогнозируется

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенного ранее в понедельник совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России пришла к выводу, что роста цен на бензин и дизельное топливо в стране не прогнозируется - об этом РИА Новости сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Уже в пятницу в ФАС заявили о том, что проведут совещание с нефтекомпаниями по вопросу цен на топливном рынке. Также в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС до 9 февраля плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт.

Как сообщил Голомолзин в понедельник, в совещании приняли участие представители "Роснефти" ROSN, "Лукойла" LKOH, "Газпромнефти", "Татнефти" TATN и других. "Общее понимание ситуации - в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем на основании того, что сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы", - заявил он.

"Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и на дизельное топливо в РФ", - сказал также Голомолзин.

Также он отметил, что компании предоставили в ФАС информацию о планах участия в биржевых торгах. "Топливо будет устойчиво продаваться, и никаких непредсказуемых и негативных влияний на ситуацию не имеется", - добавил он.

"Обсуждали и вопросы поставки топлива на внутренний рынок во внебиржевом сегменте. В полном объеме топливо будет поставляться. Экспорт в это время минимален, в основном компании поставляют его для своих дочерних компаний за рубежом. На этом основании ситуация благоприятная. Резервы на топливо находятся на уровне прошлого года", - заключил он.

Голомолзин также сообщил, что ФАС и нефтяные компании на совещании, посвященном ценам на топливо, обсудили вопрос введения гибкого акциза на нефтепродукты. "Обсудили вопросы с формирования гибкого акциза, потому что акциз в последнее время является основным влияющим фактором на уровень и динамику цен на нефтепродукты. Договорились о том, чтобы обсудить вопросы дальнейшего совершенствования формирования индикаторов цен на бирже", - сказал Голомолзин.

Второго февраля ФАС сообщила, что проведет совещание с крупными производителями нефтепродуктов, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке. Тогда регулятор также сообщил, что запросил у них планы по реализации моторных топлив на экспорт.

"Были представители "Роснефти" ROSN, "Лукойла" LKOH, "Газпром GAZP нефти", "Татнефти" TATN и другие, обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на рынке", - пояснил Голомолзин.

ФАС более года назад предлагала ввести в России систему гибкого топливного акциза, который может меняться ежемесячно в зависимости от внешней нефтяной конъюнктуры – как это происходит с экспортными пошлинами на энергоносители и НДПИ. По мнению антимонопольного ведомства, это способствовало бы стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Против этого предложения выступал Минфин. В министерстве отмечали, что поступления от топливных акцизов — это источник формирования дорожных фондов, причем в основном региональных. При плавающем акцизе в случае снижения цены нефти в бюджетах регионального уровня появятся выпадающие доходы, которые придется компенсировать за счет каких-то других источников. А таких источников антимонопольной службой предложено не было.