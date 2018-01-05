Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в 2017 г упала в 2,1 раза

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль совместного предприятия "Роснефти" ROSN и "Газпром GAZP нефти" — "Славнефти" — по РСБУ в 2017 году сократилась в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом и составила 4,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла в 1,3 раза, до уровня в 17,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 22,8%, составив 3 миллиарда рублей. Базовая прибыль на акцию упала в 2,1 раза — до 1,01 рубля.

Себестоимость продаж компании выросла в 1,3 раза и составила 14,6 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы составили 1,4 миллиарда рублей, снизившись на 21,1%.

Долгосрочные обязательства "Славнефти" сократились в 1,7 раза, до уровня в 7,8 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли в 2 раза, составив 31,4 миллиарда рублей.

"Славнефть" является дочерним совместным предприятием "Роснефти" и "Газпром нефти". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 31 лицензионном участке в Западной Сибири и Красноярском крае.