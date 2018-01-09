Объем инвестпрограммы "Газпрома" до 2035 г в среднем составит не более 1 трлн руб в год

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ежегодный объем инвестпрограммы газового бизнеса "Газпрома" GAZP после пиковых инвестиций в 2018-2019 годах до 2035 года в среднем будет составлять не более 1 триллиона рублей, говорится в презентации компании к Дню инвестора.

"В период до 2035 года среднегодовая потребность в инвестициях по газовому бизнесу не превысит 1 триллион рублей", - сказал также начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус в ходе выступления на дне инвестора. "Газпром" в начале 2018 года проводит Дни инвестора в Нью-Йорке и Лондоне. В 2017 году Дни инвестора прошли в Гонконге и Сингапуре. "Газпром" заложил в бюджет-2018 цену на нефть - $43,8, курс доллара - 64,2 руб

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. Ранее, в октябре, совет директоров "Газпрома" утвердил увеличение инвестпрограммы компании на 2017 год на 217 миллиардов рублей - до 1,1 триллиона рублей.

«Газпром» планирует в 2018 году добыть 476 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации. Добыча газа «Газпромом» в 2017 году составила 471 миллиард кубометров. Таким образом, в 2018 году добыча может вырасти на 1%. "План по добыче газа сформирован в объеме 476 миллиардов кубометров", — сказал член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов в ходе Дня инвестора.

«Газпром» в течение года, как правило, корректирует планы по добыче газа. Так, «Газпром» в январе снизил добычу газа на 3,2% по сравнению с январем 2017 года — до 45,6 миллиарда кубометров.

Объем экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2017 году составил 194,4 миллиарда кубометров, говорится в презентации. В начале января глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что, по оперативным данным, "Газпром" в 2017 году увеличил по сравнению с 2016 годом экспорт газа в Европу на 8,1% - до 193,9 миллиарда кубометров. Таким образом, с учетом новых данных, рост экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2017 году составляет 8,4%.

Кроме того, доля российского газа в ЕС в 2017 году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году, говорится в презентации.

Сообщается также, что компания "Газпром нефть", по предварительной оценке, нарастила добычу углеводородов по итогам 2017 года на 4,1%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента. "Рост объема добычи углеводородов обусловлен увеличением добычи на новых месторождениях - Новопортовском, Мессояхском и Приразломном, а также ростом добычи в Ираке", - сообщается в пресс-релизе "Газпром нефти". Объем переработки нефти компании по итогам 2017 года, по предварительной оценке, снизился на 4,2% - до 40,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. "Газпром" в январе снизил добычу газа на 3,2%

Доказанные запасы углеводородов компании с учетом доли в совместных предприятиях по стандартам SPE-PRMS, по предварительной оценке, выросли на 0,6%, до 11,28 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе "Газпром нефти".

В презентации также подчеркивается, что санкции США и ЕС не препятствуют доступу "Газпрома" к глобальным рынкам капитала. "Санкции США и ЕС не ограничивают доступ "Газпрома" к глобальным рынкам капитала", - говорится в презентации.

Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, отмечается в презентации со ссылкой на разъяснения OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами).

Кроме того, технологические санкционные ограничения касается менее 1% добычи углеводородов группы "Газпром", говорится в презентации.