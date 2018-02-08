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Цена нефти Brent ниже $65 за баррель - впервые в этом году


Компании / Нефть

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, стоимость фьючерсов на Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с декабря прошлого года, инвесторы продолжают отыгрывать прогнозы рекордного роста добычи этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.54 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 64,94 доллара за баррель. Ранее марка торговалась ниже 65 долларов в конце декабря прошлого года. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,78%, до 61,31 доллара за баррель. 

Александр Дюков Дюков: Цены на нефть выше $60 могут привести к перегреву рынка и их снижению

Во вторник в своем ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA сообщила, что ожидает добычу нефти в США в 2018 году на рекордном уровне - в 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало объема добычи в 10,3 миллиона баррелей. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году - 9,6 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,2 миллиона баррелей.

При этом, по данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 420,3 миллиона барреле. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также выросла - на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. 

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Трейдеры также отыгрывают сообщения о запуске трубопровода Forties, который был закрыт в среду в связи с закрытием клапана на одном из участков трубопровода в Шотландии. Ранее нефтепровод закрывался в связи с поломкой в середине декабря. По системе трубопроводов FPS осуществляется транспортировка сырья с 85 месторождений в центральной и северной части Северного моря, а также с нескольких месторождений в Норвегии от примерно 40 компаний. Мощность FPS составляет 575 тысяч баррелей нефти в день.

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