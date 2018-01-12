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"Газпром нефть" создает собственный резервный фонд‍


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром нефть" SIBN хочет создать собственный резервный фонд, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника. 

Собеседник издания отметил, что "Газпромнефть" подтолкнуло к такому решению обновление бюджетного правила в стране. Теперь в России все дополнительные доходы от повышения мировой цены барреля нефти выше $40 направляются в резервы.

Создавая и утверждая свой бизнес-план на ближайшие три года компания исходила из прогнозов министерства экономического развития РФ. Газета отмечает также, что все доходы от продажи нефти при цене выше $43,8 за бочку компания будет направлять в "фонд бюджетного правила". Эти деньги могут быть использованы для финансирования инвестпрограммы, на выплаты кредиторам и дивиденды акционерам, сообщил представитель "Газпром нефти".

Собеседник не уточнил, сколько именно средств компания "Газпром нефть" планирует направить в новый фонд и насколько он должен быть заполнен.

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