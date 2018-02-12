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Нефтяники заработали на падении цен на нефть‍


Компании / Нефть
  • #Трубы
    © fotolia.com, Wiski

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефтяные компании европейских стран , в том числе англо-голландская компания Shell, французская Total и британская BP, приспособились к низким ценам на сырье (до $60 за бочку) и неожиданно их финансовое положение оказалось лучше по итогам прошлого 2017 года, чем в 2013 году, когда баррель нефти сорта Brent торговался выше $100. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства Fitch Ratings.

По итогам прошлого года большая часть европейских нефтедобывающих компаний начали зарабатывать больше, чем тратить. Свободный денежный поток производителей оказался положительным либо почти равен нулю.

Fitch Ratings отмечает, что у BP денежные средства за вычетом капитальных вложений и налогов (то есть свободный денежный поток) составляет по итогам 2017 года минус $0,5 млрд. У Total этот показатель - $6,6 млрд.

Аналитики агентства отмечают, что это намного лучше, чем в предыдущие годы: тогда мейджоры не уделяли такого внимания операционной эффективности компаний и больше тратили на капитальные затраты. В качестве примера аналитики приводят 2013 год, когда баррель нефти стоил в среднем $109, а свободный денежный поток Total составлял минус $14 млрд, у BP — минус $3 млрд.

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