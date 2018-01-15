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"Сургутнефтегаз" в 2018 г планирует добыть более 61,4 млн т нефти, 9,3 млрд куб газа


Газ / Компании / Нефть
  • Акции "Сургутнефтегаза" растут на 6%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" SNGS в 2018 году планирует добыть более 61,4 миллиона тонн нефти, около 9,3 миллиарда кубометров газа, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2017 года.

"В планах общества на 2018 год добыть более 61,4 миллиона тонн нефти, из них в Восточной Сибири – 9,1 миллиона тонн. Объем производства и добычи газа запланирован на уровне около 9,3 миллиарда кубометров", - говорится в отчете.

"Планы общества по добыче нефти и газа могут быть скорректированы в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке углеводородов, а также с учетом договоренностей нефтедобывающих стран по объемам добычи", - отмечается в отчете.

"Сургутнефтегаз" планирует в 2018 году провести поисково-разведочное бурение в объеме 198 тысяч метров, эксплуатационное бурение на уровне 4,7 миллиона метров.

В конце июня 2017 года генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов говорил, что добыча нефти компании в среднесрочной перспективе будет составлять около 61 миллиона тонн в год.

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