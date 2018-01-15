Дворкович: Планы "Роснефти" по работе в Ираке будут обсуждаться с правительством страны

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN имеет планы на работу в Ираке, это еще будет обсуждаться с правительством страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Главное наше участие заключается в инвестициях в Ирак - это, прежде всего, делают наши нефтяные компании, и они будут продолжать реализацию проектов", - сказал Дворкович.

Вице-премьер отметил, что речь идет о "Лукойле" LKOH и о "Газпром GAZP нефти", которые уже масштабно инвестируют в Ирак.

"И есть планы у "Роснефти", которые будут еще обсуждаться с правительством Ирака", - добавил он.