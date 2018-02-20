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СМИ: ОПЕК+ допускает возврат рынка нефти к балансу во II кв, раньше предыдущих прогнозов


Компании / Нефть

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ считает, что темпы ребалансировки рынка нефти ускоряются и баланс спроса и предложения может наступить на нем быстрее, чем ожидалось ранее - во втором или третьем квартале 2018 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Министр энергетики РФ Александр Новак в конце января сообщал, что страны ОПЕК+ ожидают восстановления баланса спроса и предложения на рынке в третьем или четвертом квартале 2018 года.

"На недавнем заседании технический мониторинговый комитет стран ОПЕК и не ОПЕК пришел к выводу, что избыток нефти на рынке исчезает более быстрыми темпами и рынок вернется к балансу во втором или третьем квартале", - приводит агентство слова источников. При этом собеседники Блумберг уточняют, что основным условием такого прогноза является высокий уровень соблюдения странами ОПЕК+ венского соглашения.

Техкомитет также установил, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в настоящий момент превышают свое среднее пятилетнее значение, к которому стремятся участники сделки ОПЕК+, на 74 миллиона баррелей.

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Сокращение добычи нефти

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