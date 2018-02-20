ОАЭ: ОПЕК+ может не успеть в 2018 г согласовать стратегию работы после венской сделки

ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ может не успеть до конца года разработать стратегию взаимодействия после окончания венской сделки по сокращению нефтедобычи, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Черновик (стратегии - ред.) касается того, как мы собираемся работать вместе. Сейчас мы, на самом деле, не готовы его представить, но надеемся обсудить его с министрами и финализировать в течение года. Но я думаю, что это может занять и большее время", - сказал он в ходе выступления на конференции IP Week.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.

Участники сделки приняли решение продолжить кооперацию и после действия сделки на постоянной основе, однако модель этого взаимодействия пока не определена.