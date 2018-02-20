ОАЭ: Коммерческие запасы нефти в мире все еще на 70-75 млн баррелей выше нормы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Работа стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ пока не завершена, поскольку с рынка все еще нужно убрать избыток коммерческих запасов нефти в объеме 70-75 миллионов баррелей, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В то же время министр отметил, что благодаря сделке ОПЕК+ уровень запасов удалось снизить на 266 миллионов баррелей. ОАЭ: ОПЕК+ может не успеть в 2018 г согласовать стратегию работы после венской сделки

"Работа еще не закончена, нужно убрать с рынка еще 70-75 миллионов баррелей", - сказал аль-Мазруи в интервью Блумберг ТВ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года. СМИ: ОПЕК+ допускает возврат рынка нефти к балансу во II кв, раньше предыдущих прогнозов

Одной из главных целей соглашения является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире являются запасы в странах ОЭСР.

Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ по итогам февральского заседания установил, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в настоящий момент превышают свое среднее пятилетнее значение на 74 миллиона баррелей.