ОПЕК планирует встречу с производителями сланцевой нефти в марте

ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует в марте провести встречу с производителями сланцевой нефти, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОАЭ: Коммерческие запасы нефти в мире все еще на 70-75 млн баррелей выше нормы

По его словам, ОПЕК заинтересована в продолжении развития взаимодействия с производителями сланцевой нефти. "Есть дальновидная инициатива со стороны генерального секретаря ОПЕК для того, чтобы встретиться с производителями сланцевой нефти во время CERAWeek", - сказал министр.

CERAWeek - международная энергетическая конференция, собирающая ежегодно лидеров нефтегазовой отрасли, государственных чиновников, влиятельных политиков, а также деятелей финансовых и промышленных областей. В этом году она пройдет в Хьюстоне (Техас, США) 5-9 марта.

В середине октября 2017 года генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США. До этого, также в 2017 году, состоялась встреча представителей ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в Хьюстоне на CERAWeek для изучения сфер общих интересов.