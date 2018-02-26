РФ одиннадцатый месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в январе 2018 года одиннадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 5,67 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в январе вырос на 23,4% в годовом выражении. При этом в декабре было импортировано 5,03 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в январе в Китай 4,29 миллиона тонн нефти (снижение на 14,6% в годовом выражении). В декабре поставки составляли 4,71 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай увеличился на 28,5% в годовом выражении, до 4,45 миллиона тонн. В декабре показатель составлял 1,91 миллиона тонн. Ангола экспортировала в Китай 4,68 миллиона тонн нефти, показатель уменьшился в годовом выражении на 5,44%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 3,17 миллиона тонн.

Импорт нефти в Китай из Ирана вырос на 85,9% в годовом выражении, до 3,18 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 2,43 миллиона тонн. Импорт в Китай из США составил за отчетный месяц 2 миллиона тонн, что значительно выше показателя декабря в 835,484 тысячи тонн.