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МЭА: США к 2019 году обгонят РФ по уровню нефтедобычи


Компании / Нефть
  • #Бочки
    © fotolia.com, tanawatpontchour

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США к 2019 году обгонят Россию по объемам добычи нефти, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По его словам, США опередят крупнейшего нефтедобытчика - Россию - "точно в следующем году", если не в этом.

"Рост добычи сланцевой нефти в США очень сильный, темп очень высокий. ... Соединенные Штаты очень скоро станут нефтедобытчиком номер один", - сказал Бирол агентству Рейтер.

Согласно данным Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), Соединенные Штаты уже обогнали Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти в ноябре 2017 года. По данным EIA, США в ноябре добывали 10,038 миллиона баррелей в сутки, в то время как, по данным Росстата, Саудовская Аравия добывала 9,9 миллиона баррелей в сутки. Как сообщал Росстат, ежесуточная добыча в РФ в ноябре составляла 10,126 миллиона баррелей в сутки, что является наибольшим уровнем добычи в мире.

В начале февраля EIA опубликовало свой прогноз, согласно которому к концу 2018 года добыча нефти в США превысит 11 миллионов баррелей в сутки.

Бирол также не ожидает снижения добычи в США в течение следующих четырех-пяти лет.

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