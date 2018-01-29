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Поставки и транзит дизеля по Украине из РФ вырастут в 2018 г на 28%


Компании / Нефть
  • # трубопровод терминала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - ПРАЙМ. Трубопроводные поставки из России и транзит дизтоплива из РФ по Украине в Венгрию вырастут в 2018 году на 28%, до 3,2 миллиона тонн, сообщил журналистам заместитель вице-президента "Транснефти" Владимир Назаров.

"На Украину 2 миллиона тонн было поставлено в прошлом году и в этом (году планируется такой же объем - ред.). Транзит в прошлом году в направлении Венгрии по территории Украины составил 500 тысяч тонн, в этом году ожидаем более 1 миллиона тонн. То есть суммарно по территории Украины в прошлом году транспортировалось трубопроводным способом 2,5 миллиона тонн, в этом году ожидаем выйти на 3,2 миллиона тонн", - сказал он.

В июне прошлого года советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин сообщал, что трубопроводные поставки дизельного топлива из России на Украину по итогам 2017 года могут составить 800 тысяч тонн, при этом часть нефтепродуктов идет через республику транзитом.

В мае 2016 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России выдала компаниям "Роснефть" ROSN и "Лукойл" LKOH разрешения осуществлять поставки дизельного топлива на Украину для гражданских целей. Это произошло после почти двухлетнего перерыва в трубопроводных поставках, который стал следствием судебных тяжб между властями Украины и "Транснефтью" относительно принадлежности трубопровода и топлива в нем.

Однако с тех пор трубопроводные поставки шли с перерывами — так, в сентябре 2016 года Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ) выдала "Транснефти" предписание приостановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины для обеспечения экспортного контроля. Поставки были возобновлены 17 сентября.

В марте 2017 года стало известно, что трубопроводные поставки дизельного топлива из России на Украину прекратились 8 февраля, причем до этого такие поставки осуществляла только "Роснефть". Впрочем, буквально через несколько дней "Транснефть" сообщила, что "Роснефть" оформила необходимые документы и возобновила поставки.

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