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"Газпром" не будет с 1 марта осуществлять поставки "Нафтогазу"


Газ / Компании

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

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"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что очевидно, что поставки газа с 1 марта для "Нафтогаза" осуществляться не будут.

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