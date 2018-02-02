"Транснефть" обратится в кабмин по тарифам на транспорт нефти через Казахстан

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" обратится в правительство РФ из-за ситуации с выпадающими доходами компании при транспортировке нефти в Китай через Казахстан, заявил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

В четверг "Казтрансойл" уведомил "Транснефть", что поднимет тариф на транзит по казахстанскому участку нефтепровода "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" (ТОН-2) с 1 апреля в 2,5 раза, до 4,292 тысячи тенге (около 750 рублей) а одну тонну на 1 тысячу километров. По этому нефтепроводу осуществляется экспорт нефти из России в Китай. При этом в декабре правительство РФ согласилось с решением ФАС и снизило тариф "Транснефти" на прокачку нефти в Китай через Казахстан в 2018 году на 16,7%.

"Мы обязательно (будем поднимать эту тему - ред.) в правительстве, и не только в правительстве, потому что здесь вопросов много. Вопросы касаются и финансового ущерба "Транснефти" в результате решения ФАС, и теперь просматривается прямой ущерб бюджету страны", - сказал Токарев.

"Я еще раньше говорил - за счет "Транснефти" "Роснефть" ROSN решает свои проблемы. Сегодня это находит подтверждение - причем не только за счет "Транснефти", но и за счет российского бюджета. ... Мы предполагаем, что есть еще какой-то контекст за этим, так не бывает, чтобы Казахстан на ровном месте повысил в 2,5 раза тариф", - сказал Токарев.

Сейчас в Китай через Казахстан можно прокачивать максимум 10 миллионов тонн нефти в год — и этот объем занят сырьем "Роснефти". В начале сентября прошлого года "Роснефть" и китайская CEFC ("Хуасинь") заключили пятилетний контракт, предусматривающий поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в год. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что "Роснефть" прорабатывает с "Транснефтью" маршруты поставок. В начале октября 2017 года "Роснефть" направила "Транснефти" запрос о возможности увеличения поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан до 13 миллионов тонн в год с существующих 10 миллионов тонн.