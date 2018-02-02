На Украине до 6 марта введены временные ограничения потребления газа

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов, сообщил глава ведомства Игорь Насалик.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщал, что в период с 1 по 4 марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

"Протокольным поручением кризисного комитета был введен национальный план действий. На сегодняшний день мы все работаем в штатном режиме. План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает: первое - перевод генерирующих компаний с газа на мазут, это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов газа в сутки", - сказал Насалик, выступая в Раде в пятницу. По его словам, такое решение принято сроком на пять дней.

Кроме того, по словам министра, с пятницы рекомендовано остановить работу учебных заведений до 6 марта включительно, пересмотрев температурный режим "был минимально допустимых норм".

"Мы обратились к произведственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов", - добавил министр. Насалик добавил, что план рассчитан до 5-6 марта, дальше ведомство будет действовать "согласно балансу".