FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Донской: РФ не откажется от работы на шельфе Арктики из-за решения ExxonMobile


Компании / Нефть

КРАСНОЯРСК, 2 мар - ПРАЙМ. Россия не намерена отказываться от шельфовых проектов из-за ухода американской ExxonMobile, работать на шельфе Арктики готовы и другие компании, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

ExxonMobil в четверг сообщила о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" ROSN из-за санкций США и ЕС против России.

"Мы останавливаться не собираемся. Необходимо принятие новых решений, но есть другие компании, которые готовы работать на нашем арктическом шельфе" - сказал министр, отвечая на вопрос о сложившейся ситуации.

При этом он подчеркнул, что решение о выходе из проектов - это частное дело двух компаний. "С другой стороны, нужно больше информации: как они выходят, что они делают с инвестициями, и что дальше "Роснефть" собирается делать с арктическими проектами", - добавил Донской.

В своем отчете ExxonMobil указывала, что в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллиона акров (более 257 тысяч квадратных километров). Компания планирует официально начать выход из проектов в 2018 году. ExxonMobil оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

"Роснефть" сообщила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в эти проекты, когда появится такая возможность.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ