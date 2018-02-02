Донской: РФ не откажется от работы на шельфе Арктики из-за решения ExxonMobile

КРАСНОЯРСК, 2 мар - ПРАЙМ. Россия не намерена отказываться от шельфовых проектов из-за ухода американской ExxonMobile, работать на шельфе Арктики готовы и другие компании, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

ExxonMobil в четверг сообщила о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" ROSN из-за санкций США и ЕС против России.

"Мы останавливаться не собираемся. Необходимо принятие новых решений, но есть другие компании, которые готовы работать на нашем арктическом шельфе" - сказал министр, отвечая на вопрос о сложившейся ситуации.

При этом он подчеркнул, что решение о выходе из проектов - это частное дело двух компаний. "С другой стороны, нужно больше информации: как они выходят, что они делают с инвестициями, и что дальше "Роснефть" собирается делать с арктическими проектами", - добавил Донской.

В своем отчете ExxonMobil указывала, что в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллиона акров (более 257 тысяч квадратных километров). Компания планирует официально начать выход из проектов в 2018 году. ExxonMobil оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

"Роснефть" сообщила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в эти проекты, когда появится такая возможность.