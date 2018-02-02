"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

По его словам, решение арбитража по контрактам "Нафтогаза" и "Газпрома" нарушило баланс интересов сторон.

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"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил он.

Продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" экономически нецелесообразно и невыгодно для "Газпрома", заявил Миллер.