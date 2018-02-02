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"Нафтогаз" и PGNiG заключили договор на поставки газа в марте после решения "Газпрома"


Газ / Компании

ВАРШАВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения "Газпрома" GAZP не начинать поставки на Украину, сообщила польская компания.

"Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 миллионов кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", - говорится в сообщении.

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"Мы готовы увеличить объем поставок или увеличить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Вожняка.

"Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением... Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", - приводит пресс-служба польской компании слова генерального директора "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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