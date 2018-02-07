СМИ: "Роснефть" попросила налоговые льготы на 145 млрд руб в год

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина о налоговых стимулах на 145 миллиардов рублей в год, написала в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, увязать введение стимулов Сечин предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ. Реформа должна быть запущена на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов. Свою просьбу Сечин объясняет неравным положением НПЗ вблизи границы и внутри страны, пишет газета. Отмечается, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 миллионов тонн.

По данным газеты, Путин поручил правительству изучить идеи Сечина, причем Минэнерго уже высказалось против их реализации. Привязка стимулов к введению НДД нецелесообразна, говорится в ответе Минэнерго на поручение президента, пишет газета.

"Лукойл" LKOH в свою очередь просит правительство снизить ставки акцизов на бензин класса "Евро-5" и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Вице-президент компании Геннадий Федотов указывал, что рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже, пишет газета.

Для стимулирования "социально значимых" НПЗ с "негативной" логистикой "Лукойл" предлагает применять специальные инвестконтракты, инвествычеты по налогу на прибыль, отмечает издание. Позиции "Газпром GAZP нефти" и "Татнефти" с конца 2017 года не изменились: компании в целом поддерживают обратный акциз (возврат части затрат на выпуск нефтепродуктов), пишет газета. Глава "Сургутнефтегаза" SNGS Владимир Богданов 21 февраля сообщил Дворковичу, что вводить обратный акциз преждевременно, отмечает издание.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе говорил, что Минэнерго предложило проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Предложения были направлены в Минфин в конце минувшего года.

Проведение совещания по мерам поддержки нефтепереработки ожидалось в правительстве в первой половине февраля, о чем заявлял Дворкович. Позднее глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что нефтяные компании договорились с Минэнерго обсудить меры поддержки нефтепереработки на уровне правительства в третьей декаде февраля. По данным "Коммерсанта", совещание состоялось 27 февраля.