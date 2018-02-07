ExxonMobil планирует к 2025 году увеличить прибыль вдвое в рамках новой стратегии

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil представила новую стратегию роста, которая предполагает увеличение прибыли почти вдвое к 2025 году при текущих ценах на нефть, говорится в сообщении компании.

План роста включает в себя ряд шагов по увеличению прибыли до 31 миллиарда долларов к 2025 году (при нефтяных ценах на 2017 год) по сравнению с 15 миллиардами долларов в 2017 году. Данные показатели приведены без учета влияния налоговой реформы США и обесценивания активов. Значительный рост компания ожидает во всех трех подразделениях - по добыче, поставкам и нефтехимии.

В сфере добычи компания ожидает значительно увеличить прибыль за счет ряда инициатив, включая инвестиции в низкозатратную добычу трудноизвлекаемой нефти в США, глубоководную добычу и сжиженный природный газ (СПГ). Вместе с этим компания ожидает увеличения добычи на новых и существующих проектах с 4 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день до 5 миллионов.

Что касается подразделения по поставкам, то компания планирует увеличить прибыль в этой сфере за счет стратегических инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Бейтауне и Бомонте, штат Техас, городе Батон-Руж в штате Луизиана, а также Роттердаме (Нидерланды), Антверпене (Бельгия), Сингапуре и Фоли (Великобритания). Увеличить прибыль этих проектов компания планирует за счет производства более дорогих продуктов.

В нефтехимическом подразделении ExxonMobil планирует увеличить производственные мощности в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) примерно на 40%. Такой уровень роста ожидается достичь за счет введения 13 новых предприятий. Эти инвестиции, считает компания, позволят удовлетворить растущий спрос в Азии и на других растущих рынках.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.