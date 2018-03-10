Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

ЖЕНЕВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), однако сотрудничество с Москвой продолжится, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

"У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось", — сказала она.

Тезаури отметила, что государство не обязано быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в ее работу. Подчеркивается, что решение Москвы никак не повлияет на ее участие в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будут обсуждать.

При этом госкорпорация "Росатом" заявила, что будет и дальше сотрудничать с ЦЕРН, несмотря на решение России об отзыве своей заявки на членство в организации.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили РИА Новости, что соответствующее решение приняли еще в ноябре прошлого года.