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Могерини: "Газпром" обязан выполнять договоры по поставке газа на Украину


Газ / Компании

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP обязан выполнять договора по поставкам газа на Украину, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, Еврокомиссиия работает по урегулированию этой ситуации. 

По итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом, она рассказала, что на встрече обсуждалась текущая ситуация, когда "Газпром" остановил поставки газа на Украину, по которым была перечислена предоплата.

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"По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства, и ЕК, в частности, в лице вице-президента по энергосоюзу Мароша Шефчовича прилагает максимум усилий для урегулирования", сказала она.

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