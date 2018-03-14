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Moody's повысило прогноз по стоимости нефти до $45-65 за баррель


Компании / Нефть
  • Рейтинговое агентство Moody's
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по стоимости нефти в среднесрочной перспективе до 45-65 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 40-60 долларов за баррель, говорится в сообщении агентства.

Повышение прогноза по нефтяным ценам связано с усилиями ОПЕК по сокращению добычи и серьезным ростом глобального спроса, что привело к снижению мирового уровня запасов и скомпенсировало стремительный рост добычи нефти в США, поясняет агентство.

"Цены в верхней половине диапазона будут способствовать росту добычи за счет увеличения показателя в США и странах, снижающих уровень соблюдения своих квот на добычу. Тем не менее, даже при стоимости нефти в верхних границах диапазона в 45-65 долларов в начале 2018 года мы ожидаем, что цены останутся в этих границах в среднесрочной перспективе за счет лучшего баланса между ростом добычи и увеличением спроса", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Moody's Терри Маршалла (Terry Marshall).

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