Заседание техкомитета ОПЕК+ состоится 19 марта в Вене

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Заседание технического комитета экспертов по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ состоится в следующий понедельник, 19 марта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами проведения мероприятия.

Он уточнил, что местом проведения встречи техкомитета ОПЕК+ будет столица Австрии, Вена.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировки был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Джедде, Саудовская Аравия, 14-15 апреля.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.