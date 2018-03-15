EIA: Экспорт нефти из США в 2017 г вырос почти в 2 раза

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти США по итогам 2017 года составил в среднем 1,1 миллиона баррелей в сутки, что практически в два раза превышает аналогичный показатель за 2016 год, сообщает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

"Экспорт нефти США в 2017 году вырос в среднем до 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2017 году. Это второй полный год после того, как в США были сняты ограничения на экспорт нефти. В 2017 году экспорт нефти был практически в два раза выше уровня 2016 года. Росту способствовало увеличение добычи нефти в США и расширение инфраструктуры", - говорится в сообщении управления.

При этом список стран, в которые экспортируется американская нефть, по итогам года увеличился с 27 до 37. Как и раньше, главным экспортным направлением осталась Канада, однако ее доля в общем экспорте нефти США продолжила уменьшаться - с 61% в 2016 году до 29% в 2017 году. В то же время Китай стал вторым по величине направлением экспорта американской нефти, заняв долю в 20%. Экспорт нефти США в Поднебесную в 2017 году в среднем составил 202 тысячи баррелей в сутки. На третьем месте оказалась Великобритания (9%), на четвертом - Нидерланды (8%).

"Индия, в которую в 2016 году США не поставляли нефть вообще, в 2017 году получала в среднем 22 тысячи баррелей в сутки, разделив с Испанией десятое место", - также отмечает EIA.

Доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов США в 2017 году составила 18%, и это тоже стало рекордом. По 22% - у дистиллятов и газового конденсата. Наиболее крупная доля, которую в прошлом удавалось занять сырой нефти в общем объеме нефтеэкспорта США, составляла 13%. Этот показатель был зафиксирован в 1999 году, когда общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов США в среднем составил 1 миллион баррелей в сутки (в 2017 году он составил 6,3 миллиона баррелей в сутки).

Добыча нефти США по итогам 2017 года увеличилась на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до среднего по году значения в 9,3 миллиона баррелей в сутки, При этом, согласно мартовскому краткосрочному прогнозу EIA, в 2018 году этот показатель может вырасти еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.