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"Роснефть" купит у "Русвьетпетро" 1,2 млн тонн нефти на 19 млрд руб


Компании / Нефть

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN закупает у совместной компании "Зарубежнефти" и вьетнамской Petrovietnam - "Русвьетпетро" - 1,2 миллиона тонн нефти за 19,12 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Договор действует по 31 марта 2019 года.

Согласно документам, договор заключен между сервисной "дочкой" "Зарубежнефти" — ООО "Зарнестсервис" — и "Роснефтью". Поставка сырья от поставщика к покупателю будет осуществляться из ресурсов "Русвьетпетро" путем отгрузки нефти трубопроводным транспортом "Транснефти". Место поставки — город Усинск (республика Коми).

Минимальное количество поставляемой товарной нефти составляет 80 тысяч тонн в месяц, отмечается в договоре.

"Роснефть" перегружает нефть из нефтепровода "Транснефти" Усинск-Ярославль на собственной перевалочной базе на станции Приводино, которая находится на полпути между Усинском и Ярославлем, в железнодорожные цистерны для ее отгрузки в Архангельск и последующей поставки на экспорт на рынки Западной Европы.

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