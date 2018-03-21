FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе


Газ / Компании

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Переговоры "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа пройдут в конце марта в Европе, сообщил в интервью Блумберг ТВ глава украинской компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе", - приводит слова Коболева агентство Блумберг.

По словам главы "Нафтогаза", представители обеих компаний на встрече обсудят как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.

"Газпрому" придется пойти на уступки Украине по газовому вопросу >>

"У нас длинный перечень вопросов, среди которых выплата их ("Газпрома" - ред.) долга, дальнейшее соблюдение условий контрактов, компенсация потерь, текущие условия транзита, условия транзита после 2019 года - все эти вопросы будут на повестке дня", - цитирует агентство Коболева. "Газпром" не сможет справиться без украинской газотранспортной системы после 2019 года, так что им понадобится подписать с нами новый контракт. Это будет одной из тем обсуждений", - добавил глава "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны - намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни.

Версия для печати

Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ