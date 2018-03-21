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Новак: Допдоходы бюджета и нефтекомпаний РФ в 2017 г благодаря ОПЕК+ - 1,7 трлн руб


Компании / Нефть
  • # Трубопровод

МОСКВА, 21 мар -ПРАЙМ. Бюджет России за 2017 год получил от сделки ОПЕК+ 1,2 триллиона рублей, российские компании - еще около 0,5 триллиона рублей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Прошлый год был годом исполнения сделки ОПЕК+. ... Мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 триллиона рублей и 0,5 триллиона рублей - доходы компаний примерно составили", - сказал Новак. 

Министр энергетики РФ, член совета директоров ПАО НК "Роснефть" Александр Новак на ПМЭФ-2017Новак: РФ продолжает ждать баланса на мировом рынке нефти во II полугодии 2018 г

В феврале Новак сообщал, что дополнительные доходы бюджета РФ и российских нефтяных компаний благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ за 2016-2017 годы составили 2,5 триллиона рублей, из них около 700 миллиардов рублей получили непосредственно компании.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) с целью стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

 

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