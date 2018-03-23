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"Лукойл" обогнал "Газпром" и "Роснефть" по рыночной капитализации


Компании / Рынки / Акции / Нефть

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в ходе торгов пятницы обогнал "Роснефть" ROSN по рыночной капитализации: стоимость компании исходя из котировок акций на Московской бирже в моменте достигала 3 триллионов 313,8 миллиарда рублей притом, что госкомпания стоила 3 триллиона 313,5 миллиарда рублей. 

Вывеска на автозавправке "Лукойл""Лукойл" обогнал "Газпром" по капитализации, подорожав до 3,293 трлн руб

Ранее в пятницу "Лукойл" обгонял по рыночной капитализации и "Газпром" GAZP, однако по состоянию на 14.19 мск газовый холдинг вернул лидерство среди компаний нефтегазового сектора - его стоимость составляла 3,328 триллиона рублей. Снова обошла к этому моменту "Лукойл" и "Роснефть", чья рыночная капитализация составляла 3,314 триллиона рублей против 3,306 триллиона у "Лукойла".

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