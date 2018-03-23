"Лукойл" планирует рост добычи в 2018 г без учета "Западной Курны-2"

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH планирует в 2018 году за счет газа нарастить добычу углеводородов на 1-2% без учета "Западной Курны-2", сообщил в ходе Дня инвестора компании первый вице-президент компании Александр Матыцын.

"По добыче углеводородов мы планируем (в 2018 году без учета "Западной Курны-2") рост, примерно от 1% до 2% за счет увеличения добычи, в первую очередь, газа", - сказал Матыцын.

В январе глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что в 2018 году планируется нарастить добычу углеводородов без "Западной Курны-2" с 118,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента до 121,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Это эквивалентно росту добычи углеводородов примерно на 2,4%.

Тогда же Алекперов отмечал, что в целом добыча углеводородов в 2018 году составит 124 миллиона тонн нефтяного эквивалента и 89,1 миллиона тонн по нефти (с учетом иракского проекта).