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Кабмин РФ постановил ратифицировать соглашение с Казахстаном о разделе нефти в трубах


Компании / Нефть

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило и постановило ратифицировать соглашение с Казахстаном, которое урегулирует вопрос определения права собственности на спорную технологическую нефть в нефтепроводах на территории двух стран, возникший после распада СССР, говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет:... Внести в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар", - говорится в постановлении.

Согласно документу, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами ФС РФ вопроса о ратификации данного соглашения.

После распада СССР и разделения нефтепроводов как недвижимого имущества по территориальному принципу остался нерешенным вопрос определения прав собственности на 62 тысячи тонн нефти, отраженных на балансе "Транснефти", в нефтепроводе Туймазы-Омск-Новосибирск-2 (ТОН-2) на территории Казахстана и 141,7 тысячи тонн на балансе "Казтрансойла" в нефтепроводе Омск-Павлодар на территории РФ.

Однако в ноябре 2017 года министры энергетики России и Казахстана Александр Новак и Канат Бозумбаев подписали соглашение между правительствами двух стран об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах ТОН-2 и Омск-Павлодар. По соглашению стороны признают, что нефть в обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в Омск-Павлодаре в количестве 62 тысяч тонн принадлежит "Транснефти", на 79,7 тысячи тонн — АО "Казтрансойл", на 62 тысячи тонн в ТОН-2 также казахстанской стороне.

При этом стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тысячи тонн нефти, принадлежащей "Казтрансойлу", с территории РФ на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями в течение 10 месяцев с даты вступления соглашения в силу.

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