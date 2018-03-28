"Лукойл" занял первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Компания "Лукойл" LKOH вышла по итогам торгов среды на первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ, "Роснефть" ROSN, пытаясь обогнать "Газпром" GAZP, все таки осталась на третьем месте, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К закрытию торгов среды акции "Лукойла" выросли в цене на 1,26%, до 3,927 тысячи рублей, бумаги "Роснефти" снизились на 0,27%, до 308,8 рубля, "Газпрома" - на 0,23%, до 140,47 рубля, следует из данных московской биржи. Капитализация "Лукойла" при этом составила 3,34 триллиона рублей, "Роснефти" – почти 3,273 триллиона, "Газпрома" - 3,325 триллиона рублей.

Ранее, 23 марта, "Лукойл" кратковременно обгонял "Газпром" по капитализации, но первое место при этом удерживала "Роснефть".

Впрочем, абсолютным лидером по общей капитализации бумаг на Московской бирже по-прежнему является Сбербанк SBER– 5,624 триллиона рублей.

Акции "Лукойла" продолжают пользоваться спросом после недавнего выхода большого количества позитивных корпоративных новостей, среди которых планы обратного выкупа акций и весомого увеличения размера дивидендов при цене нефти выше 50 долларов за баррель, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал".

Еще одной интересной новостью стало предположение вице-президента "Лукойла" о том, что введение налога на добавленный доход (НДД) в РФ может существенно повлиять на планы "Лукойла" по добыче углеводородов, возможен двукратный рост. "Этому может помешать продление международного соглашения по ограничению уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. В противовес ожидавшемуся прекращению его действия появились предложения по пролонгации на срок 10-20 лет", - комментирует положение аналитик.