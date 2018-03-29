Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа

КИЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной рады.

На сайте парламента в статусе данного закона указано, что документ "возвращен с подписью президента".

Закон сокращает процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, что поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи.

"Нафтогаз" ожидает прирост добычи газа после подписания закона. "Ожидаемый эффект плюс один миллиард кубометров газа ежегодно", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook FB.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.