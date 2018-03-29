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СМИ: Китай запустит программу по оплате нефти в юанях во второй половине 2018 г


Компании / Нефть

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Китай запустит программу по оплате импортируемой нефти в юанях вместо доллара уже во второй половине текущего года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Пилотная программа для оплаты (нефти - ред.) в юанях может быть запущена уже во второй половине этого года. Регуляторы на неофициальном уровне попросили несколько финансовых учреждений разработать систему ценообразования для оплаты импортной нефти в КНР в местной валюте", - приводит агентство слова троих источников.

Согласно плану китайских властей, первыми странами, которым будет предложено продать нефть за юани, станут Россия и Ангола, отмечает агентство.

По мнению одного из источников, Китаю как крупнейшему покупателю нефти выгодно настаивать на использовании юаня для оплаты. Кроме того, это улучшит ликвидность юаня на мировом рынке. В случае успеха программа может также привести к расчету в юанях при импорте в КНР других товаров, включая металлы и другие сырьевые товары.

Как отмечает агентство, Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире и в 2017 году обогнал США как крупнейшего ее импортера. Спрос на нефть является одним из ключевых факторов, определяющих мировые цены на "черное золото".

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