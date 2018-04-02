Крупнейшие нефтекомпании РФ сократили добычу в I кв, в лидерах - "Башнефть"

МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Россия сократила добычу нефти (включая газовый конденсат) за первый квартал текущего года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 134,545 миллиона тонн нефти, следует из данных ЦДУ ТЭК. В марте 2018 года добыча РФ по МСФО составила 46,390 миллиона тонн, что на 0,8% меньше по отношению к марту прошлого года.

Так, "Роснефть" ROSN в январе-марте сократила добычу на 0,4% - до 52,064 миллиона тонн нефти, в марте показатель составил 17,956 миллиона тонн.

"Лукойл" LKOH с начала года снизил добычу на 2,2% - до 20,090 миллиона тонн, в марте она достигла 6,926 миллиона тонн.

Добыча "Сургутнефтегаза" SNGS сократилась на 1,8%, до 14,803 миллиона тонн нефти, в марте компания добыла 5,099 миллиона тонн.

"Газпром нефть" SIBN за отчетный период снизила нефтедобычу на 1,9%, до 14,465 миллиона тонн, в марте показатель составил 5,019 миллиона тонн.

За три месяца года "Татнефть" TATN добыла 7,098 миллиона тонн нефти, на 1,6% меньше, чем годом ранее, в марте добыча составила 2,446 миллиона тонн.

"Башнефть" BANE сократила добычу в январе-марте на 11,5%, до 2,315 миллиона тонн нефти, в марте показатель составил 798,4 тысячи тонн.

Добыча "Русснефти" за первый квартал осталась на уровне прошлого года – 1,737 миллиона тонн, в марте было добыто 602,9 тысячи тонн.

"Новатэк" NOTK снизил добычу в январе-марте на 2,1%, до 2,919 миллиона тонн, в марте показатель составил 1,013 миллиона тонн.