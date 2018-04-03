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"Русснефть" в 2018 г рассчитывает получить более 10 млрд руб от льгот по НДПИ


Компании / Нефть

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Русснефть" в 2018 году рассчитывает получить более 10 миллиардов рублей благодаря льготам по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для своих месторождений, сообщила старший вице-президент по экономике и финансам Ольга Прозоровская в ходе трансляции по результатам по МСФО компании за 2017 год.

"Эффективная ставка НДПИ в 2017 году по компании составляла 86,3% от базовой, в 2016 году – 88,6%. В абсолютном выражении эффект от льготы составил 7,8 миллиарда рублей, что на 3,2 миллиарда выше показателя 2016 года. В 2018 году мы ожидаем эффекта от льгот по нефти более 10 миллиардов рублей", - сказала Прозоровская.

Она отметила, что объем льготируемой добычи в 2017 году вырос на 6,7 процентного пункта и составил 2,4 миллиона тонн, что составляет 34% от общей добычи. Доля трудноизвлекаемой нефти в объеме льготируемой добычи выросла с 24% до 46%; рост этого показателя обеспечивают Таргинское и Средне-Шапшинская группа месторождений.

Как уточнил вице-президент по геологии и разработке компании Михаил Сухопаров, "Русснефть" планирует в перспективе рост доли трудноизвлекаемой нефти до 45% от общего объема благодаря увеличению добычи на Таргинском и Верхне-Шапшинском месторождениях.

Добыча нефти "Русснефти" в 2017 году в России составила 7 миллионов тонн, всего - 7,516 миллиона тонн.

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