Число буровых установок в мире в марте снизилось на 4%

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в марте в месячном выражении на 92 единицы, или на 4%, - до 2,179 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых увеличилось на 194 единицы, или на 9,77%.

В США, согласно данным компании, показатель вырос на 20 единиц, или на 2% в месячном выражении, - до 989 штук, в Канаде - снизился на 105 единиц, или на 32,5% - до 218 штук. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц выросло на 1 единицу, до 397 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель, напротив, снизился на 6 единиц, или на 2,86%, до 204 штук, в Африке - уменьшился на 1 единицу, до 89 штук.

В Латинской Америке показатель в месячном выражении опустился на 6 единиц, или на 3%, до 193 штук. Количество установок в Европе выросло на 5 штук, или на 5,95%, до 89.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).