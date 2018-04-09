Kinder Morgan остановила большинство работ по нефтепроводу Trans Mountain в Канаде

МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Компания Kinder Morgan Canada Limited (KML) остановила проведение большей части работ по расширению нефтепровода Trans Mountain в Канаде, столкнувшегося с сопротивлением властей Британской Колумбии, говорится в заявлении Trans Mountain.

Компания намерена провести переговоры с рядом акционеров и попытаться достичь договоренностей по проекту до 31 мая. Власти Канады, а также провинций Альберта и Саскачеван поддерживают расширение нефтепровода, а правительство Британской Колумбии выступает против него.

"Как KML говорила, мы рационально подходим к трате средств акционеров. В соответствие с этим принципом, мы решили, что в нынешних условиях не будем рисковать ими, чтобы оплатить оставшиеся расходы", - приводит компания слова главы Kinder Morgan Canada Стива Кина.

В январе стало известно, что Kinder Morgan откладывает завершение проекта Trans Mountain до декабря 2020 года. Изначально проект должен был начать работу в декабре 2019 года, затем стало известно о задержке до сентября 2020 года.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019. Однако проект столкнулся с серьезным сопротивлением ряда муниципалитетов и местных жителей, властей Британской Колумбии.