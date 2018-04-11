Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли – на 0,8%

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 428,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали уменьшения запасов на 0,14%, или на 600 тысяч баррелей — до 424,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 65 тысяч баррелей в сутки, или на 0,6%, до 10,525 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,1 миллиона баррелей, составив 36 миллионов баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 238,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,8%, составив 128,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя на 29 тысяч баррелей.

Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей.