Глава Eni: Итальянская Eni не планирует выходить из сделки с "Роснефтью" из-за санкций

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Итальянская нефтяная компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с "Роснефтью" ROSN, несмотря на угрозу санкций против РФ, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу итальянской компании Клаудио Дескальци.

"Мы, без сомнения, не вышли (из нашей сделки с "Роснефтью" - ред.), мы работаем с ними", - заявил Дескальци.

"Роснефть" и Eni в мае 2017 года подписали соглашение o расширении сотрудничества, которое, в частности, закрепило ранее оформленные договоренности компаний по бурению скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Общий объем ресурсной базы по совместным проектам "Роснефти" и Eni Сечин тогда оценил в порядка 3 миллиарда тонн нефти и 1,5 триллиона кубометров газа.

Однако после введения ранее в апреле новых санкций минфина США против ряда российских компаний и лиц, возникли спекуляции о том, что компании, работающие с "Роснефтью", могут пересмотреть свои сделки, пишет Рейтер. В санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

"Нам нужно понять, почему были введены дополнительные санкции, а также как они будут применены. Но это не означает, что мы закрываем наши отношения с "Роснефтью", - добавил глава Eni.

Кроме того, Дескальци сообщил, что после того, как компании не получили притоков нефти при бурении в Черном море, они будут продвигаться дальше на север и сейчас будут готовиться бурить скважины в Баренцевом море.