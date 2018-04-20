ОПЕК: Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Следующая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти состоится 21 июня в Вене, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Ранее об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с планами проведения встречи.

"Следующая встреча министерского мониторингового комитета запланирована к проведению 21 июня 2018 года в секретариате ОПЕК в Вене, Австрия", - говорится в документе ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В состав комитета входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла, Алжир и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах страны, президентствующей в ОПЕК).