"Новатэк" хочет снизить капзатраты на "Арктик СПГ-2" на более 30% в сравнении с "Ямал СПГ"

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK будет стремиться снизить капитальные затраты на строительство завода "Арктик СПГ-2" более чем на 30% по сравнению с затратами на "Ямал СПГ", сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

В феврале он оценивал снижение капитальных затрат по проекту в 30% по сравнению с затратами на "Ямал СПГ".

"Я так считаю, что названная мною цифра по уменьшению в 30%, наверное, будет перевыполнена. ... Мы будем стремиться к более 30%", - сказал Михельсон. Он пояснил, что на снижение капитальных затрат влияет в том числе на увеличение прогнозируемой мощности завода - до 19,8 миллиона тонн в год. "

Мы раз в три месяца проводим общие совещания с партнерами - НИПИгаз, Technip и Linde. Позавчера было совещание в Париже. Наша инжиниринговая компания "СПГ-Новаинжиниринг" ведёт эту кривую и показывает прогресс по уменьшению планируемого capex (капитальных затрат - ред.) на тонну, и там очень много вещей, которые влияют, в том числе увеличение производительности, уменьшение веса, размещение конкретных заказов", - сказал Михельсон. При этом заявленная мощность "Арктик СПГ-2" в 19,8 миллиона тонн СПГ в год является окончательной, отметил он.

"СПГ Новаинжиниринг" (СП "НИПИгаза", Technip и Linde) и "Новатэк" в мае подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, закрепляющем основные условия по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на бетонном основании гравитационного типа в рамках "Арктик СПГ-2", а также последующих СПГ-проектов "Новатэка".

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии - 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.