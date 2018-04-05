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Нафтогаз: Новое обращение "Газпрома" в арбитраж не отменяет его обязательств по выплатам Украине


Газ / Компании

 

КИЕВ, 20 апр - ПРАЙМ. Новое обращение "Газпрома" GAZP в Стокгольмский арбитраж не отменяет его обязательств выплатить Украине по решению суда 2,56 миллиарда долларов, заявила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

Ранее в пятницу "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит. Кроме того, в марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.

"Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. "Газпром" так же нам должен 2,56 миллиарда долларов плюс проценты", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook FB.

Пресс-служба также отметила, что контракты действуют и заканчиваются в 2019 году. "Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в оностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража", - добавили в "Нафтогазе".

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле.

 

 

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