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Росстат: РФ в феврале уступила Саудовской Аравии первое место по добыче нефти


Компании / Нефть

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия, спустя почти год, в феврале уступила Саудовской Аравии первое место в мире по объему добычи нефти, производя в среднем 9,533 миллиона баррелей этого сырья в день, свидетельствуют данные Росстата.

РФ удерживала лидерство одиннадцать месяцев подряд. Саудовская Аравия в феврале добывала 9,982 миллиона баррелей нефти в день, в январе эта страна добывала 9,976 миллиона баррелей в сутки, а Россия - в среднем 10,528 миллиона баррелей.

По данным Росстата, страны ОПЕК в феврале добывали 32,186 миллиона баррелей в сутки. Из них Ирак добывал 4,425 миллиона баррелей нефти.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-феврале 2018 года составил 29,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 45,5% (в январе-феврале 2017 года, соответственно, 29,3% и 44%).

В феврале 2018 года средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 460,8 доллара США за 1 тонну (100,2% к январю 2018 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 461,9 доллара США за 1 тонну (99,5% к январю 2018 года).

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Сокращение добычи нефти

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