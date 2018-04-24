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РФ тринадцатый месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай


Компании / Нефть
  • #Бочки
    © fotolia.com, tanawatpontchour

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия в марте тринадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 5,79 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в марте вырос на 24% в годовом выражении. При этом в феврале было импортировано 5,05 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в марте в Китай 4,61 миллиона тонн нефти (рост на 1,2% в годовом выражении). В феврале поставки составляли 4,64 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай увеличился на 25% в годовом выражении, до 3,83 миллиона тонн. В феврале показатель составлял 2,08 миллиона тонн. Ангола экспортировала в Китай 4,08 миллиона тонн нефти, что на 13% меньше в годовом выражении. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы составил 3,74 миллиона тонн.

Импорт нефти из Ирана в Китай вырос на 16% в годовом выражении, до 3,08 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 1,82 миллиона тонн. Импорт в Китай из США составил за отчетный месяц 973,758 тысячи тонн (рост более чем в 5 раз в годовом выражении), в феврале показатель составлял 909,117 тысячи тонн.

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