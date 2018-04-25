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Казахстанская РД КМГ в I квартале сохранила добычу нефти на уровне 2,9 млн тонн


Компании / Нефть

АЛМА-АТА, 25 апр - ПРАЙМ. Добывающая "дочка" казахстанской национальной компании "Казмунайгаз", компания "Разведка добыча "Казмунайгаз" (РД КМГ), в первом квартале 2018 года добыла 2,898 миллиона тонн нефти (238 тысяч баррелей в сутки), что соответствует уровню добычи в аналогичном периоде 2017 года, сообщила компания.

Этот показатель учитывает доли компании в ТОО "СП "Казгермунай" (КГМ), АО "Каражанбасмунай" (CCEL) и "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ).

При этом входящее в состав РД КМГ АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) добыло 1,350 миллиона тонн нефти (110 тысяч баррелей в сутки), что на 1% выше показателей первого квартала 2017 года. В свою очередь, еще один актив РД КМГ - АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) — добыло 695 тысяч тонн (57 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше объема добычи за аналогичный период 2017 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 2,046 миллиона тонн (167 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 года.

Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в январе-марте 2018 года составила 852 тысячи тонн (71 тысяча баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ и КГМ.

РД КМГ по итогам 2017 года входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании с учетом долей в компаниях ТОО "СП "Казгермунай", CCEL (АО "Каражанбасмунай") и "ПетроКазахстан Инк" в 2017 году составил 11,9 миллиона тонн (240 тысяч баррелей в сутки).

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