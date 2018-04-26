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Sinopec увеличила чистую прибыль за I квартал на 12,3%


Нефть

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской государственной нефтегазовой корпорации Sinopec за первый квартал 2018 года выросла на 12,3% в годовом выражении и составила 19,306 миллиарда юаней (3,06 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,159 юаня (0,025 доллара) против 0,142 юаня (0,023 доллара) годом ранее. Операционная прибыль компании при этом увеличилась на 14,9%, до 29,218 миллиарда юаней (4,62 миллиарда долларов).

Объем добычи нефти и газа за отчетный период снизился в годовом выражении на 0,5%, до 111,33 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

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